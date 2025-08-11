Co psala světová média o Severoatlantické alianci

Zelenskyj by se mohl objevit na summitu Trump–Putin na Aljašce

11. srpna 2025  22:37
„Určitě si myslím, že je možné, aby se prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj mohl zúčastnit plánovaného summitu mezi prezidentem USA a ruským prezidentem na Aljašce,“ uvedl americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker.  

ilustrační foto. | foto: Kreml

Přiznal, že žádné rozhodnutí zatím nepadlo a rozhodnutí bude na samotném prezidentu Trumpovi. „Pokud usoudí, že je to nejlepší scénář, pozve ho. Stále je čas se rozhodnout,“ doplnil diplomat.

Dodal zároveň, že by bylo chybou, kdyby jakékoliv ujednání v otázce Ukrajiny vzniklo bez souhlasu všech zúčastněných: „Vyjednávání bez Ukrajiny by postrádala legitimitu.“ Podle něj je nejvyšší prioritou ukončit válku a napětí. Důležitá jsou také již probíhající technická jednání, včetně výměny zajatců a identifikace padlých. To podle něj svědčí o pokroku: „To jsou kroky správným směrem,“ zdůraznil Whitaker.

Zdroj: CNN(USA)

vst; natoaktual.cz

