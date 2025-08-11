Přiznal, že žádné rozhodnutí zatím nepadlo a rozhodnutí bude na samotném prezidentu Trumpovi. „Pokud usoudí, že je to nejlepší scénář, pozve ho. Stále je čas se rozhodnout,“ doplnil diplomat.
Dodal zároveň, že by bylo chybou, kdyby jakékoliv ujednání v otázce Ukrajiny vzniklo bez souhlasu všech zúčastněných: „Vyjednávání bez Ukrajiny by postrádala legitimitu.“ Podle něj je nejvyšší prioritou ukončit válku a napětí. Důležitá jsou také již probíhající technická jednání, včetně výměny zajatců a identifikace padlých. To podle něj svědčí o pokroku: „To jsou kroky správným směrem,“ zdůraznil Whitaker.
Zdroj: CNN(USA)