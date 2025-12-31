natoaktual.cz

    Zelenskyj jednal s Trumpem o přítomnosti amerických vojáků na Ukrajině

    31. prosince 2025  20:29
    Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Kyjev s Washingtonem jedná o možné přítomnosti amerických vojáků na Ukrajině v rámci bezpečnostních záruk. Zároveň naznačil, že údajný útok na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina mohl být zinscenovaný.  

    Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj | foto: @ZelenskyyUa

    Zelenskyj médiím v chatu na WhatsAppu řekl, že Kyjev je odhodlán pokračovat v rozhovorech o ukončení války vyvolané totální ruskou invazí v roce 2022 a že je připraven setkat se s Putinem v jakémkoli formátu.

    Americký prezident Donald Trump prohlásil, že on a Zelenskyj jsou možná velmi blízko dohodě o ukončení války, ačkoli přetrvávají ožehavé územní otázky.

    Ohledně bezpečnostních záruk byl opatrnější než Zelenskyj, uvedl však, že jsou na 95 % cesty k dohodě a že očekává, že evropské země s podporou USA převezmou velkou část tohoto úsilí.

    Zdroj: Reuters(Velká Británie)

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

