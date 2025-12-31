Zelenskyj médiím v chatu na WhatsAppu řekl, že Kyjev je odhodlán pokračovat v rozhovorech o ukončení války vyvolané totální ruskou invazí v roce 2022 a že je připraven setkat se s Putinem v jakémkoli formátu.
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že on a Zelenskyj jsou možná velmi blízko dohodě o ukončení války, ačkoli přetrvávají ožehavé územní otázky.
Ohledně bezpečnostních záruk byl opatrnější než Zelenskyj, uvedl však, že jsou na 95 % cesty k dohodě a že očekává, že evropské země s podporou USA převezmou velkou část tohoto úsilí.
Zdroj: Reuters(Velká Británie)