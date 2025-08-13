Co psala světová média o Severoatlantické alianci

Zelenskyj přijede do Berlína kvůli videokonferenci s Trumpem

13. srpna 2025
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dorazí ve středu do Berlína, aby se společně s německým kancléřem Friedrichem Merzem zúčastnil videokonference s prezidentem Spojených států amerických Donaldem Trumpem v budově spolkového kancléřství.  

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj | foto: president.gov.ua

 Hlavním tématem má být příprava na páteční summit Trump–Putin v americké Aljašce. Evropští lídři usilují o větší zapojení do jednání o možném příměří a chtějí sladit postoj s USA ještě před schůzkou s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Podle diplomatických zdrojů panují obavy, že by se Trump s Putinem mohl dohodnout na územních ústupcích Ukrajiny, což Kyjev i evropské státy odmítají. Cílem je získat od Washingtonu závazek, že nebude uzavřena dohoda bez účasti Ukrajiny a Evropy. Jednání se má účastnit i americký viceprezident JD Vance.

Německá strana uvedla, že se bude jednat o možnostech zvýšení tlaku na Moskvu, přípravě případných mírových rozhovorů a otázkách územních nároků a bezpečnostních záruk. Britský premiér Keir Starmer znovu vyzval k poskytnutí bezpečnostních garancí Ukrajině.

Zdroj: Der Spiegel(Německo)

vst; natoaktual.cz

