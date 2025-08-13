Hlavním tématem má být příprava na páteční summit Trump–Putin v americké Aljašce. Evropští lídři usilují o větší zapojení do jednání o možném příměří a chtějí sladit postoj s USA ještě před schůzkou s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Podle diplomatických zdrojů panují obavy, že by se Trump s Putinem mohl dohodnout na územních ústupcích Ukrajiny, což Kyjev i evropské státy odmítají. Cílem je získat od Washingtonu závazek, že nebude uzavřena dohoda bez účasti Ukrajiny a Evropy. Jednání se má účastnit i americký viceprezident JD Vance.
Německá strana uvedla, že se bude jednat o možnostech zvýšení tlaku na Moskvu, přípravě případných mírových rozhovorů a otázkách územních nároků a bezpečnostních záruk. Britský premiér Keir Starmer znovu vyzval k poskytnutí bezpečnostních garancí Ukrajině.
Zdroj: Der Spiegel(Německo)