K tomuto kroku došlo jen několik dní poté, co Zelenskyj sesadil ukrajinského ministra obrany Mychajla Fedorova – rozhodnutí, které vyvolalo protesty po celé zemi.
Původní spekulace, že konec Fedorovova působení ve funkci souvisel s konfliktem mezi ním a Syrským, se brzy potvrdily. Fedorov sklízel široké uznání za to, že vlil ministerstvu novou energii, transformoval ozbrojené síly a vedl boj proti korupci. Oproti tomu Syrskyj je mnohými vnímán jako velitel ze sovětské školy, který se zdráhá zavádět v armádě radikální změny.
„Armáda, která před dvěma lety vedla těžké obranné boje, je nyní v ofenzívě. Svému nástupci předávám armádu, která nejen drží linii, ale postupuje vpřed,“ hájil své výsledky na Telegramu Syrskyj.
Novým velitelem ozbrojených sil byl jmenován Mychajlo Drapatyj, oblíbený a bojem zocelený generál.
Zdroj: BBC (Velká Británie)