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    Zelenskyj odvolal velitele ukrajinské armády po několika dnech protestů

    22. července 2026  21:11
    Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal velitele ukrajinských ozbrojených sil Oleksandra Syrského.  

    Oleksandr Syrskyj | foto: mil.gov.ua

    K tomuto kroku došlo jen několik dní poté, co Zelenskyj sesadil ukrajinského ministra obrany Mychajla Fedorova – rozhodnutí, které vyvolalo protesty po celé zemi.

    Původní spekulace, že konec Fedorovova působení ve funkci souvisel s konfliktem mezi ním a Syrským, se brzy potvrdily. Fedorov sklízel široké uznání za to, že vlil ministerstvu novou energii, transformoval ozbrojené síly a vedl boj proti korupci. Oproti tomu Syrskyj je mnohými vnímán jako velitel ze sovětské školy, který se zdráhá zavádět v armádě radikální změny.

    „Armáda, která před dvěma lety vedla těžké obranné boje, je nyní v ofenzívě. Svému nástupci předávám armádu, která nejen drží linii, ale postupuje vpřed,“ hájil své výsledky na Telegramu Syrskyj.

    Novým velitelem ozbrojených sil byl jmenován Mychajlo Drapatyj, oblíbený a bojem zocelený generál.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    rku; natoaktual.cz

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