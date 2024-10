Ve svém projevu uvedl: „Není to už jen o převodu zbraní. Ve skutečnosti jde o přesun vojáků ze Severní Koreje do ruské armády.“ Zelenskyj s tímto prohlášením přišel krátce poté, co absolvoval svou cestu po evropských metropolích, ve kterých se snažil získat větší podporu pro svůj „plán vítězství“ a pro Ukrajinu.

V současnosti čelí Ukrajina intenzivnímu ruskému postupu, kdy se situace na Donbasu značně zhoršuje a ruské síly dále rozšiřují své územní zisky. Kvůli špatné situaci na frontě a stále těsnější spolupráci mezi Ruskem a Severní Koreou volá Zelenskyj po větší pomoci ze Západu.

„Za takových okolností potřebují frontové linie více podpory,“ uvedl a zdůraznil, že se nejedná jen o vojenské vybavení, ale také o větší mezinárodní tlak na agresora, který Rusko nebude moci ustát. „Jde o to, zabránit větší válce,“ dodal Zelenskyj.

Zdroj: France24 (Francie)