V ukrajinské metropoli vyzvali spojence, aby šli nad rámec symbolických gest a vytvořili rámec, který by se podobal článku 5 NATO – ustanovení o společné obraně Aliance.
Podle Kyjeva musí jakákoli mírová dohoda zajistit, aby Rusko nemohlo znovu zahájit agresi. Takové záruky by pravděpodobně musely zahrnovat jak další dodávky zbraní, tak i možnost nasazení evropských vojsk přímo na ukrajinském území. Moskva však už dříve deklarovala, že se postaví proti jakékoli přítomnosti sil NATO na Ukrajině.
Zelenskyj formuloval svůj požadavek velmi prakticky: spojenci by měli jasně vymezit, „které země nám pomáhají na zemi, které zajišťují bezpečnost naší oblohy a které garantují bezpečnost na moři“. Rutte nastínil dvouvrstvý přístup: zaprvé posílit ukrajinskou vojenskou kapacitu a zadruhé vytvořit závazné garance ze strany USA a Evropy. „Musí být na takové úrovni, aby Vladimir Vladimirovič Putin, sedící v Moskvě, už nikdy ani nepomyslel na útok na Ukrajinu,“ prohlásil šéf NATO.
Zdroj: Politico(USA)