    Zelenskyj a Rutte usilují o bezpečnostní záruky pro Ukrajinu

    25. srpna 2025  8:45
    Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a generální tajemník NATO Mark Rutte zintenzivnili výzvy k poskytnutí konkrétních bezpečnostních záruk pro Kyjev v případě uzavření mírové dohody s Ruskem.  

    Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte | foto: NATO Photos

    V ukrajinské metropoli vyzvali spojence, aby šli nad rámec symbolických gest a vytvořili rámec, který by se podobal článku 5 NATO – ustanovení o společné obraně Aliance.

    Podle Kyjeva musí jakákoli mírová dohoda zajistit, aby Rusko nemohlo znovu zahájit agresi. Takové záruky by pravděpodobně musely zahrnovat jak další dodávky zbraní, tak i možnost nasazení evropských vojsk přímo na ukrajinském území. Moskva však už dříve deklarovala, že se postaví proti jakékoli přítomnosti sil NATO na Ukrajině.

    Zelenskyj formuloval svůj požadavek velmi prakticky: spojenci by měli jasně vymezit, „které země nám pomáhají na zemi, které zajišťují bezpečnost naší oblohy a které garantují bezpečnost na moři“. Rutte nastínil dvouvrstvý přístup: zaprvé posílit ukrajinskou vojenskou kapacitu a zadruhé vytvořit závazné garance ze strany USA a Evropy. „Musí být na takové úrovni, aby Vladimir Vladimirovič Putin, sedící v Moskvě, už nikdy ani nepomyslel na útok na Ukrajinu,“ prohlásil šéf NATO.

    Zdroj: Politico(USA)

    aam; natoaktual.cz

