Zelenskyj se snaží získat další diplomatickou a vojenskou pomoc od západních spojenců v době, kdy plnohodnotná ruská invaze vstupuje do pátého roku bez výrazného průlomu.
Jedním z témat jednání má být zvýšení tlaku na Rusko prostřednictvím zaměření na takzvanou stínovou flotilu tankerů, která přepravuje ropu v rozporu se sankcemi zavedenými od roku 2022. Kreml uvedl, že plánované setkání v Paříži může narušit mírový proces, a označil snahu vyvíjet tlak na Rusko za absurdní. Zelenskyj a Macron mají také jednat o diplomatických snahách ukončit válku.
Součástí Zelenského cesty byla také návštěva Rumunska, kde jednal s prezidentem Nicušorem Danem a premiérem Ilie Bolojanem a navštívil výcvikové centrum pro piloty stíhaček F-16. Obě země podepsaly prohlášení o záměru společně vyrábět drony, na který může Evropská unie prostřednictvím iniciativy SAFE (Security Action for Europe – Bezpečnostní akce pro Evropu) přispět až 200 miliony eur. Zelenskyj má během své evropské cesty navštívit také Španělsko.
