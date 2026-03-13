    Zelenskyj jedná v Paříži s Macronem o podpoře Ukrajiny

    13. března 2026  18:03
    Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v Paříži setká s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v rámci evropské cesty, jejímž cílem je posílit podporu pro Ukrajinu ve válce s Ruskem.  

    Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj | foto: @ZelenskyyUa

    Zelenskyj se snaží získat další diplomatickou a vojenskou pomoc od západních spojenců v době, kdy plnohodnotná ruská invaze vstupuje do pátého roku bez výrazného průlomu.

    Jedním z témat jednání má být zvýšení tlaku na Rusko prostřednictvím zaměření na takzvanou stínovou flotilu tankerů, která přepravuje ropu v rozporu se sankcemi zavedenými od roku 2022. Kreml uvedl, že plánované setkání v Paříži může narušit mírový proces, a označil snahu vyvíjet tlak na Rusko za absurdní. Zelenskyj a Macron mají také jednat o diplomatických snahách ukončit válku.

    Součástí Zelenského cesty byla také návštěva Rumunska, kde jednal s prezidentem Nicušorem Danem a premiérem Ilie Bolojanem a navštívil výcvikové centrum pro piloty stíhaček F-16. Obě země podepsaly prohlášení o záměru společně vyrábět drony, na který může Evropská unie prostřednictvím iniciativy SAFE (Security Action for Europe – Bezpečnostní akce pro Evropu) přispět až 200 miliony eur. Zelenskyj má během své evropské cesty navštívit také Španělsko.

    Zdroj: Radio France Internationale (Francie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

