„Líbí se mi to,“ zareagoval Trump při uvítání. Zelenskyj s úsměvem odpověděl: „Je to to nejlepší, co mám.“
Od začátku ruské invaze vystupuje Zelenskyj převážně ve vojenských barvách – od mikin po polokošile. Tentokrát vsadil na kompromis, který má podle návrhářky Elviry Gasan vyjadřovat symboliku hlavy státu ve válce, ale i respekt k diplomatickému prostředí. „Prezident je nyní v situaci, kdy záleží na každém detailu – na jeho vzhledu, náladě, emocích,“ uvedla.
Zelenského oděv opakovaně vzbuzuje diskusi. Když v únoru dorazil do Bílého domu v černém polo tričku se znakem Ukrajiny, reagoval na to novinář Brian Glenn: „Proč nenosíte oblek? Jste v nejdůležitější kanceláři této země a odmítáte si obléci oblek.“ Na kritiku ohledně absence obleku Zelenskyj odvětil: „Oblek si vezmu, až tato válka skončí. Možná podobný vašemu, možná lepší.“
Zdroj: Politico (Belgie)