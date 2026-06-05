Putin mezitím na ekonomické konferenci v Petrohradu uvedl, že ruské jednotky postupují po celé frontě a že Moskva má ve válce navrch. Připustil ale, že Rusko musí lépe chránit své území před ukrajinskými drony.
Boje na východě Ukrajiny podle článku zůstávají intenzivní, přestože ruský postup se zpomalil a Moskva se více soustředí na raketové a dronové útoky na ukrajinská města. Západní analýzy a Severoatlantická aliance odhadují, že Rusko v bojích přichází o desítky tisíc vojáků měsíčně.
Putin tvrdí, že je připraven na dohodu mírovou cestou, zároveň však neustupuje od požadavků, včetně toho, aby se Ukrajina vzdala Donbasu a svých ambicí vstoupit do NATO. „Ukrajinská strana musí s těmito kompromisy také souhlasit. Pak konflikt rychle dospěje k přirozenému závěru,“ řekl Putin. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Putin dopis zatím neviděl, ale Zelenskyj podle něj může kdykoliv přijet do Moskvy.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)