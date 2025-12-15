Pětihodinové jednání hostil německý kancléř Friedrich Merz v Berlíně. Podrobnosti jednání nebyly zveřejněny, ale podle Witkoffa bylo dosaženo značného pokroku.
Ukrajinský prezident by se k jednání měl vyjádřit později, jelikož dochází k posouzení všech navrhovaných dokumentů. Ještě před zahájením rozhovorů Zelenskyj nabídl, že je Kyjev ochoten se vzdát ambicí vstoupit do Severoatlantické aliance. Výměnou požaduje právně závazné bezpečnostní záruky ze strany Spojených států amerických, Evropy a dalších partnerů. Podle Zelenského jde však o bolestivý kompromis.
Členství v NATO bylo dlouhodobě považováno za klíčovou ochranu před ruskou agresí a je zakotveno i v ukrajinské ústavě. Kyjev by tím zároveň splnil jeden z válečných cílů Ruska. Kyjev zatím s Moskvou nevedl žádná přímá jednání.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)