Podle posledního návrhu by Ukrajina musela Spojeným státům odvádět polovinu svých příjmů z těžby nerostných surovin, plynu a ropy, dokud by částka nedosáhla 500 miliard dolarů.

Zelenskyj označil požadovanou sumu za nerealistickou a poukázal na to, že dohoda neobsahuje žádné bezpečnostní záruky, které by ochránily Ukrajinu před další ruskou agresí. „Nechci podepisovat něco, co budou muset splácet desítky generací Ukrajinců,“ uvedl Zelenskyj.

Napětí mezi Washingtonem a Kyjevem roste nejen kvůli zmiňované dohodě o nerostných surovinách, ale také kvůli ostrým výrokům Trumpa na adresu Zelenského, kterého označil za „diktátora bez voleb“. Zelenskyj nicméně naznačil, že by odstoupil z funkce, pokud to bude podmínka míru na Ukrajině nebo jejího přijetí do Severoatlantické aliance.

Zdroj: The New York Times (USA)