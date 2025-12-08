Cílem je sladit pozice spojenců a naznačit, jaké záruky a podporu by Kyjev mohl získat, pokud by byla dohoda s Ruskem dosažena.
Západní lídři zároveň čelí tlaku, aby nabídli víc než symbolické projevy solidarity. Ruské dronové a raketové útoky dál zasahují Kyjev, takže Zelenskyj od návštěvy očekává konkrétní závazky ohledně další vojenské i finanční pomoci, nikoli jen politická gesta.
Jednání probíhají i s týmem amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zelenskyj po víkendové schůzce mluvil o konstruktivním, i když ne snadném dialogu a uvedl, že americká strana zná základní ukrajinské požadavky. „Mluvili jsme s prezidentem Putinem a mluvili jsme s ukrajinskými představiteli, včetně prezidenta Zelenského. A musím říct, že jsem trochu zklamaný, že prezident Zelenskyj dosud nepřečetl návrh. Tak tomu bylo ještě před několika hodinami. Jeho lidem se líbí. Ale jemu ne – Rusku to vyhovuje,“ uvedl Trump.
Zdroj: Sky News (Velká Británie)