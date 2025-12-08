natoaktual.cz

    Návštěva Zelenského v Británii: jednání o míru, nejistota kolem Trumpova plánu

    8. prosince 2025  11:00
    Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj míří znovu do Downing Street v Londýně, kde se s premiérem Velké Británie Keirem Starmerem a lídry Francie a Německa setká k jednání o válce a mírových rozhovorech.  

    Britský premiér Keir Starmer | foto: @10DowningStreet

    Cílem je sladit pozice spojenců a naznačit, jaké záruky a podporu by Kyjev mohl získat, pokud by byla dohoda s Ruskem dosažena.

    Západní lídři zároveň čelí tlaku, aby nabídli víc než symbolické projevy solidarity. Ruské dronové a raketové útoky dál zasahují Kyjev, takže Zelenskyj od návštěvy očekává konkrétní závazky ohledně další vojenské i finanční pomoci, nikoli jen politická gesta.

    Jednání probíhají i s týmem amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zelenskyj po víkendové schůzce mluvil o konstruktivním, i když ne snadném dialogu a uvedl, že americká strana zná základní ukrajinské požadavky. „Mluvili jsme s prezidentem Putinem a mluvili jsme s ukrajinskými představiteli, včetně prezidenta Zelenského. A musím říct, že jsem trochu zklamaný, že prezident Zelenskyj dosud nepřečetl návrh. Tak tomu bylo ještě před několika hodinami. Jeho lidem se líbí. Ale jemu ne – Rusku to vyhovuje,“ uvedl Trump.

    Zdroj: Sky News (Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

