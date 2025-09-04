Jednáním předcházela středeční večeře ukrajinského prezidenta s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Elysejském paláci. Cílem je dosáhnout příměří, případně mírové dohody zachovávající ukrajinskou suverenitu, a získat jasnou podporu prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa.
Po více než třech letech války zůstává konec bojů nejasný. Kreml podle textu dál stupňuje tlak a usiluje o kapitulaci Kyjeva. Koalice ochotných sdružující převážně evropské země počítá s účastí britského premiéra, německého kancléře Friedricha Merze a italské premiérky Giorgie Meloni. Zelenskyj měl promluvit z Paříže online.
Zdroj: Le Monde(Francie)