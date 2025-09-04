natoaktual.cz

    Zelenskyj a koalice ochotných v Paříži žádají Trumpovu podporu pro Ukrajinu

    4. září 2025  14:38
    Asi třicítka států podporujících Kyjev měla ve čtvrtek jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským přes videokonferenci.  

    Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během svého projevu prostřednictvím videopřenosu na mezinárodní bezpečnostní konferenci Globsec Forum 2025 v Praze | foto: @Globsec

     Jednáním předcházela středeční večeře ukrajinského prezidenta s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Elysejském paláci. Cílem je dosáhnout příměří, případně mírové dohody zachovávající ukrajinskou suverenitu, a získat jasnou podporu prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa.

    Po více než třech letech války zůstává konec bojů nejasný. Kreml podle textu dál stupňuje tlak a usiluje o kapitulaci Kyjeva. Koalice ochotných sdružující převážně evropské země počítá s účastí britského premiéra, německého kancléře Friedricha Merze a italské premiérky Giorgie Meloni. Zelenskyj měl promluvit z Paříže online.

    Zdroj: Le Monde(Francie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

