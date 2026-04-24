    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Zelenskyj: Rozhovory o Ukrajině nemohou čekat, až skončí válka v Íránu

    24. dubna 2026  15:41
    Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj připustil, že válka v Íránu odvedla část mezinárodní pozornosti od ruské agrese proti Ukrajině.  

    Ofenziva ukrajinské armády | foto: ZSU

    V rozhovoru pro CNN uvedl, že by bylo „velkým rizikem“ předpokládat, že snahy o ukončení bojů na Ukrajině mohou počkat až do chvíle, kdy se vyřeší konflikt kolem Íránu.

    Zelenskyj v rozhovoru uvedl, že technická jednání se Spojenými státy sice dál pokračují, ale v tuto chvíli „nevidí možnost setkání“, dokud nebude otázka Íránu uzavřena nebo dokud nedojde k zásadnímu posunu. Za problematické označil i to, že stejný tým amerických vyjednavačů — vedený americkým vyslancem Stevem Witkoffem a zetěm Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem — se současně zabývá jednáními o Íránu i o Ukrajině.

    Zelenskyj zároveň uvedl, že konflikt kolem Íránu narušil dodávky některých klíčových zbraní pro Ukrajinu. Zmínil především systémy protivzdušné a protiraketové obrany, kterých podle něj Kyjev nedostává dostatek mimo jiné kvůli omezeným výrobním kapacitám ve Spojených státech.

    Zdroj: CNN (USA)

    aam; natoaktual.cz

