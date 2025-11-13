natoaktual.cz

    13. listopadu 2025  15:42
    Po rekordním počtu zářijových přeletů neidentifikovaných dronů do vzdušného prostoru Severoatlantické aliance se evropští lídři dohodli na vytvoření tzv. zdi proti dronům podél hranic na východním křídle Aliance.  

    Zneškodněný ruský dron Gerbera na poli u polského Mnizskowa (10. září 2025) | foto: @Osinttechnical

    Tzv. zeď proti dronům má umožnit lepší detekci, sledování a zneškodňování dronů narušujících evropský vzdušný prostor. Cílem je vytvořit podél hranic s Ruskem tak silnou obranu, aby se Moskva ani neodvážila uvažovat o překročení linie od Norska na severu až po Turecko na jihu.

    Dánské firmy Weibel Scientific a MyDefence hlásí rekordní zájem o své technologie pro detekci a rušení signálu dronů. Jejich systémy jsou využívány jak na Ukrajině, tak k ochraně evropské kritické infrastruktury. Zatímco firma Weibel Scientific vyrábí Dopplerovy radarové systémy pro detekci bezpilotních letounů, společnost MyDefence se specializuje na výrobu přenosných zařízení, která pomocí rádiových frekvencí přeruší spojení mezi dronem a jeho pilotem, čímž ho zneškodní.

    Rušení signálu je v Evropské unii přísně omezeno a regulováno, ale na ukrajinských bojištích je běžné, což způsobilo, že Rusko i Ukrajina začaly nasazovat drony připojené tenkými optickými kabely, které nevyužívají rádiové frekvence. Evropské státy nyní urychleně investují do firem, jako jsou Weibel Scientific a MyDefence, aby posílily obranu před stále sofistikovanějšími hrozbami bezpilotních letounů.

    Zdroj: Euronews (Francie)

