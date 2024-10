Nejmenovaný asistent nenabídl o tvrzení více podrobností a Woodward, přiznal, že tento výrok nedokázal z jiných zdrojů ověřit.

Novináři, kteří získali ke knize Woodwarda přístup ještě před jejím oficiálním vydáním, nebyli schopni pravdivost této informace potvrdit, ale přesto tato zpráva rozvířila prezidentskou kampaň a vzbudila pozornost Washingtonu. Bývalí prezidenti často hovoří se zahraničními lídry, ale bylo by velmi neobvyklé, aby některý z nich komunikoval s otevřeným nepřítelem Spojených států amerických, aniž by to konzultoval s Bílým domem nebo ministerstvem zahraničí. Trump v průběhu letošního roku zmínil jméno prezidenta Putina na 41 předvolebních shromážděních, což je mnohem více než v roce 2015, kdy se stal prezidentským kandidátem poprvé.

Komunikační tým Trumpovy kampaně Woodwardovu knihu odmítl a v prohlášení autora urážel, aniž by se vyjádřil k jakýmkoliv konkrétním tvrzením. Kreml také jakékoliv výroky z Woodwardovy knihy popřel.

Woodward se proslavil svou reportáží o aféře Watergate, jež pomohla svrhnout prezidenta Richarda Nixona. Od té doby pravidelně vydává knihy s výbušnými zprávami o vysokých vládních činitelích na obou stranách. Některé z jeho nejvýraznějších příběhů jsou často připisovány anonymním zdrojům a jsou popírány lidmi, kteří v nich jsou citováni.

Někteří novináři zpochybňují jeho metody, ale mnohá z jeho nejznámějších odhalení byla později potvrzena. Nová kniha Válka obsahuje i další příběhy ze zákulisí, které se týkají i současného prezidenta Joea Bidena. Pro mnohé Woodwardova kniha zanechává více otázek než odpovědí.

Zdroj: The New York Times (USA)