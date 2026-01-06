natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Witkoff a Kushner dorazí na jednání spojenců Ukrajiny v Paříži

    6. ledna 2026  14:03
    Zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff a Jared Kushner, zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa, se v úterý zúčastní v Paříži setkání spojenců Ukrajiny v rámci tzv. koalice ochotných.  

    Ukrajinští obránci | foto: @DefenceU

    Podle Elysejského paláce jde o výsledek snahy znovu přiblížit Spojené státy evropským partnerům a zabránit jejich odklonu od podpory Ukrajiny. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se jednání nezúčastní kvůli aktuální situaci ve Venezuele.

    Setkání navazuje na nedávnou schůzku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s Trumpem na Floridě, kde Zelenskyj představil svůj dvacetibodový mírový plán. Ten počítá s americkými bezpečnostními garancemi pro Ukrajinu a s proměnou východního Donbasu ve svobodnou ekonomickou zónu.

    Do Paříže dorazí zhruba 27 státníků, generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte i nejvyšší vojenské vedení NATO. Francie a Velká Británie chtějí otevřít pět klíčových témat: dohled nad příměřím, další vojenskou pomoc Kyjevu, vznik mezinárodních stabilizačních sil, reakci na případné porušení příměří Ruskem a dlouhodobou obrannou spolupráci s Ukrajinou.

    Zdroj: Politico (Belgie)

    dkr; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media