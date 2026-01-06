Podle Elysejského paláce jde o výsledek snahy znovu přiblížit Spojené státy evropským partnerům a zabránit jejich odklonu od podpory Ukrajiny. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se jednání nezúčastní kvůli aktuální situaci ve Venezuele.
Setkání navazuje na nedávnou schůzku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s Trumpem na Floridě, kde Zelenskyj představil svůj dvacetibodový mírový plán. Ten počítá s americkými bezpečnostními garancemi pro Ukrajinu a s proměnou východního Donbasu ve svobodnou ekonomickou zónu.
Do Paříže dorazí zhruba 27 státníků, generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte i nejvyšší vojenské vedení NATO. Francie a Velká Británie chtějí otevřít pět klíčových témat: dohled nad příměřím, další vojenskou pomoc Kyjevu, vznik mezinárodních stabilizačních sil, reakci na případné porušení příměří Ruskem a dlouhodobou obrannou spolupráci s Ukrajinou.
Zdroj: Politico (Belgie)