    19. srpna 2025  18:14
    Tři americké státy vedené republikány oznámily, že do hlavního města USA vyslaly stovky příslušníků svých národních gard, aby podpořily úsilí administrativy Donalda Trumpa o reformu policejní práce ve Washingtonu prostřednictvím federálních zásahů proti kriminalitě a bezdomovectví.  

    ilustrační foto. | foto: U.S. Air National Guard, Matt Hecht

    Západní Virginie uvedla, že nasadí 300 až 400 vojáků národní gardy, Jižní Karolína slíbila 200 a Ohio oznámilo, že během několika dní vyšle 150. Jde o významnou eskalaci federální intervence. Dosud sehrávala národní garda v rámci federální intervence omezenou roli a není zcela jasné, proč jsou potřeba další jednotky. Vojáci zatím hlídkovali u památek, jako je National Mall nebo Union Station, a pomáhali policii například s kontrolou davu.

    V sobotu se na Dupont Circle sešly desítky demonstrantů, kteří protestovali proti federálním zásahům. Poté se vydali na pochod k Bílému domu, vzdálenému asi 2,5 kilometru. Pod transparentem s nápisem „Žádné fašistické převzetí Washingtonu D.C.“ dav nesl i hesla jako „Žádná vojenská okupace“.

    Zdroj: Military.com(USA)

    natoaktual.cz

