Západní Virginie uvedla, že nasadí 300 až 400 vojáků národní gardy, Jižní Karolína slíbila 200 a Ohio oznámilo, že během několika dní vyšle 150. Jde o významnou eskalaci federální intervence. Dosud sehrávala národní garda v rámci federální intervence omezenou roli a není zcela jasné, proč jsou potřeba další jednotky. Vojáci zatím hlídkovali u památek, jako je National Mall nebo Union Station, a pomáhali policii například s kontrolou davu.
V sobotu se na Dupont Circle sešly desítky demonstrantů, kteří protestovali proti federálním zásahům. Poté se vydali na pochod k Bílému domu, vzdálenému asi 2,5 kilometru. Pod transparentem s nápisem „Žádné fašistické převzetí Washingtonu D.C.“ dav nesl i hesla jako „Žádná vojenská okupace“.
Zdroj: Military.com(USA)