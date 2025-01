Obě letadla se zřítila do řeky Potomac, kde nyní probíhá rozsáhlá záchranná operace.

Let American Eagle 5342 přilétal z Wichity v Kansasu a na palubě měl 60 cestujících a čtyři členy posádky. Mezi cestujícími byli krasobruslaři, jejich trenéři a rodinní příslušníci, kteří se vraceli z tréninkového kempu. K tragédii došlo téměř 16 let po podobné nehodě regionálního letadla poblíž Buffala v New Yorku, při které zahynulo 50 lidí.

Zdroj: NBC News(USA)