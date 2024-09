Obvinil ho z toho, že se vyhýbal službě v Iráku, když v roce 2005 opustil národní gardu a kandidoval do Kongresu.

Walz a Vance, oba kandidáti na viceprezidenta, jsou vojenští veteráni. Walz sloužil 24 let v národní gardě, než v roce 2005 odešel do důchodu. V tom roce zahájil svou kampaň pro Kongres v 1. kongresovém okrsku v Minnesotě a v listopadu 2006 byl zvolen. V roce 2009 Walz v rozhovoru pro Kongresovou knihovnu uvedl, že armádu opustil, aby se mohl plně soustředit na svou kandidaturu do Kongresu. Členové ozbrojených sil často podávají žádost o odchod do důchodu několik měsíců před jeho datem, není tedy jasné, kdy přesně Walz své dokumenty podal.

„Když mě námořní pěchota Spojených států požádala, abych šel do Iráku sloužit své zemi, udělal jsem to. Udělal jsem, co se po mně chtělo, a vykonal jsem to čestně. Jsem na svou službu velmi hrdý. Když byl Tim Walz požádán, aby odjel do Iráku, víte, co udělal? Odešel z armády a dovolil své jednotce jít bez něj,“ prohlásil Vance. Vance sloužil čtyři roky u námořní pěchoty jako bojový zpravodaj pro veřejné záležitosti a podle jeho vojenských záznamů byl jednou nasazen v Iráku na zhruba šest měsíců.

Není to poprvé, co byla Walzova vojenská služba kritizována. Guvernér Minnesoty čelil podobné kritice již v roce 2022 od svého republikánského soupeře.

Zdroj: CNN(USA)