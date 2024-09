Jeho viceprezidentský soupeř za Republikány J.D. Vance ho osočil ze záměrného vyhýbání se nasazení v Iráku.

Trumpova dvojka navíc tvrdí, že Walz o své službě záměrně lže kvůli politickému prospěchu. Tim Walz na to konto reagoval, že je na svou službu v národní gardě „sakra hrdý.“ Potenciální dvojka Kamaly Harris strávila v ozbrojených silách celkem 24 let. Guvernér Minnesoty navíc zdůraznil, že je třeba maximálně respektovat každého, kdo v armádě sloužil či slouží, bez ohledu na názorové rozdíly.

„Když mě námořní pěchota Spojených států požádala, abych šel do Iráku sloužit své zemi, udělal jsem to. Udělal jsem, co se po mně chtělo, a vykonal jsem to čestně. Jsem na svou službu velmi hrdý. Když byl Tim Walz požádán, aby odjel do Iráku, víte, co udělal? Odešel z armády a dovolil své jednotce jít bez něj,“ prohlásil Vance. Ten sloužil čtyři roky u námořní pěchoty jako bojový zpravodaj pro veřejné záležitosti a podle vojenských záznamů byl jednou nasazen v Iráku na zhruba šest měsíců.

Není to poprvé, co byla Walzova vojenská služba kritizována. Guvernér Minnesoty čelil podobné kritice již v roce 2022 od svého republikánského soupeře.

Zdroj: CNN(USA)