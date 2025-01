Waltz, dosavadní kongresman za Floridu, dodal, že „Hamás nikdy nebude vládnout v Gaze. To je naprosto nepřijatelné.“ Příměří podle něj zachrání životy rukojmí. „Uvidíme tři ženy, které vyjdou živé. Kdybychom do této dohody nevstoupili, tyto osoby by jinak zemřely,“ dodal.

Waltz také srovnal současnou situaci s íránskou krizí v roce 1979, kdy Írán unesl americké občany z ambasády a více než rok je držel v zajetí. Rukojmí totiž byli propuštěni v den inaugurace nového amerického prezidenta Ronalda Reagana a podobnost se situací v Gaze je tak očividná.

Příměří mezi Izraelem a Hamásem začalo platit v neděli a ukončilo válku trvající patnáct měsíců, která následovala po útoku Hamásu na Izrael z října roku 2023, při němž bylo zabito přes 1 200 lidí a uneseno 251 rukojmí.

Zdroj: The Times of Israel (Izrael)