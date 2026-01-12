„Nikdy předtím nebylo tak zásadní investovat do transatlantického partnerství, abychom zůstali schopni utvářet světový řád,“ řekl Wadephul v Berlíně před svým odjezdem. Cesta se koná na pozadí sporů kolem amerických zájmů v Grónsku a ve Venezuele.
„Tam, kde existují rozdíly v názorech, chceme tyto rozdíly řešit dialogem, abychom naplnili naši společnou odpovědnost za mír a bezpečnost,“ uvedl Wadephul. V pondělí má jednat s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem a podle něj je cílem řešit sporné body tak, aby obě strany naplnily společnou odpovědnost za mír a bezpečnost.
Na cestě do USA se má zastavit i na Islandu, kde je naplánované jednání o bezpečnosti Arktidy v Reykjavíku. Později má v programu také schůzku s generálním tajemníkem Organizace spojených národů Antóniem Guterresem, při níž chce zopakovat, že německá spolehlivost jako mezinárodního partnera zahrnuje respekt k mezinárodnímu právu a mezinárodní spolupráci.
Zdroj: Reuters (Velká Británie)