    12. ledna 2026  16:06
    Německý ministr zahraničí Johann Wadephul před odletem do Washingtonu zdůraznil, že v napjaté době je klíčové investovat do transatlantického partnerství, aby Západ zůstal schopný spoluutvářet světový řád.  

    Německý parlament. | foto: Wikimedia / Cezary Piwowarski

    „Nikdy předtím nebylo tak zásadní investovat do transatlantického partnerství, abychom zůstali schopni utvářet světový řád,“ řekl Wadephul v Berlíně před svým odjezdem. Cesta se koná na pozadí sporů kolem amerických zájmů v Grónsku a ve Venezuele.

    „Tam, kde existují rozdíly v názorech, chceme tyto rozdíly řešit dialogem, abychom naplnili naši společnou odpovědnost za mír a bezpečnost,“ uvedl Wadephul. V pondělí má jednat s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem a podle něj je cílem řešit sporné body tak, aby obě strany naplnily společnou odpovědnost za mír a bezpečnost.

    Na cestě do USA se má zastavit i na Islandu, kde je naplánované jednání o bezpečnosti Arktidy v Reykjavíku. Později má v programu také schůzku s generálním tajemníkem Organizace spojených národů Antóniem Guterresem, při níž chce zopakovat, že německá spolehlivost jako mezinárodního partnera zahrnuje respekt k mezinárodnímu právu a mezinárodní spolupráci.

    Zdroj: Reuters (Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

