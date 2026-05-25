Uvedl, že NATO potřebuje nové rozdělení odpovědnosti, které bude odpovídat ekonomickému a vojenskému potenciálu Evropy. Berlín chce posílit evropskou roli v Alianci, zvýšit obranné výdaje a posílit spolupráci zbrojního průmyslu.
Wadephul zároveň oznámil přípravu konkrétních návrhů další podpory Ukrajiny včetně využití zkušeností ukrajinského obranného průmyslu. Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že pomoc Ukrajině není mezi členskými státy rozložena rovnoměrně a část zemí podle něj nepřispívá dostatečně.
Jednání ministrů se věnuje také válce s Íránem a blokádě Hormuzského průlivu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio kritizoval spojence za odmítání podpory amerických operací proti Íránu.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)