Seskoky z jednoho z nejdůležitějších strategických prostředků vzdušné přepravy Severoatlantické aliance představují vzácnou příležitost a poskytly vojákům mimořádně cenný výcvik na mezinárodní úrovni a rozvoj dovedností.
Letouny Boeing C-17 Globemaster III, které byly při cvičení použity, hrají důležitou roli při udržování vojenských schopností Aliance a jejích partnerů. Letouny jsou schopny rychle přepravit bojová vozidla a více než sto vojáků spolu s jejich výstrojí do operační oblasti, v případě potřeby i na mezikontinentální vzdálenosti.
Zvláštností tohoto letounu je schopnost operovat z krátkých, a dokonce nezpevněných drah. Díky vzdušnému tankování může dosáhnout prakticky neomezeného doletu. Kromě vojenských misí je pravidelně využíván také při humanitární pomoci a operacích na pomoc při katastrofách.
Zdroj: Hungary Today (Maďarsko)