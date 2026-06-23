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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Výsadkáři cvičili v Maďarsku seskoky z C-17

    23. června 2026  15:29
    Vojáci Velitelství speciálních operací Maďarských obranných sil provedli seskoky padákem z výšky 3 000 metrů.  

    ilustrační foto. | foto: Petr Zlatohláveknatoaktual.cz

    Seskoky z jednoho z nejdůležitějších strategických prostředků vzdušné přepravy Severoatlantické aliance představují vzácnou příležitost a poskytly vojákům mimořádně cenný výcvik na mezinárodní úrovni a rozvoj dovedností.

    Letouny Boeing C-17 Globemaster III, které byly při cvičení použity, hrají důležitou roli při udržování vojenských schopností Aliance a jejích partnerů. Letouny jsou schopny rychle přepravit bojová vozidla a více než sto vojáků spolu s jejich výstrojí do operační oblasti, v případě potřeby i na mezikontinentální vzdálenosti.

    Zvláštností tohoto letounu je schopnost operovat z krátkých, a dokonce nezpevněných drah. Díky vzdušnému tankování může dosáhnout prakticky neomezeného doletu. Kromě vojenských misí je pravidelně využíván také při humanitární pomoci a operacích na pomoc při katastrofách.

    Zdroj: Hungary Today (Maďarsko)

    rku; natoaktual.cz

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