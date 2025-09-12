Vojenské výdaje v roce 2024 dosáhly rekordních 2,7 bilionu dolarů, což představuje nejprudší nárůst za posledních 30 let.
Alarmující částka vynaložená pouze za minulý rok na zbrojení představuje 750násobek řádného rozpočtu OSN pro rok 2024. Zároveň odpovídá téměř 13násobku poskytnuté pomoci výborem pro rozvojovou pomoc (DAC) Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
Zatímco výdaje na armády rostou, prostředky na sociální investice, snižování chudoby, vzdělávání, zdravotnictví, ochranu životního prostředí a infrastrukturu klesají. Zpráva OSN zdůrazňuje tento ostrý kontrast, který brzdí naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) a podkopává Chartu OSN. Podle Guterrese a dalších představitelů OSN by i malá část vojenských výdajů mohla zásadně zlepšit životní podmínky miliard lidí a přispět k míru. Investice do rozvoje a udržitelné bezpečnosti mají potenciál zastavit dnešní závody ve zbrojení a omezit potřebu zvyšovat armádní rozpočty.
„Důkazy jsou jasné: nadměrné vojenské výdaje nezaručují mír,“ uvedl Guterres a dodal, že nadměrné vojenské výdaje často mír naopak podkopávají, podněcují závody ve zbrojení, prohlubují nedůvěru a odvádějí zdroje od samotných základů stability.
Zdroj: OSN