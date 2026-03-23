Podle úřadů došlo k pádu v katarských teritoriálních vodách během výcviku kvůli technické závadě. Mezi oběťmi jsou čtyři katarští vojáci, jeden turecký voják a dva technici z turecké obranné společnosti.
Katarské ministerstvo vnitra potvrdilo, že všechna těla byla nalezena, a vyjádřilo soustrast rodinám obětí. Turecké ministerstvo obrany uvedlo, že vrtulník se účastnil cvičení v rámci společného katarsko-tureckého velení. Příčina nehody je nadále předmětem vyšetřování katarských úřadů.
Zdroj: BBC News (Velká Británie)