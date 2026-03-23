    Pád vojenského vrtulníku v Kataru si vyžádal sedm obětí

    23. března 2026  15:47
    V Kataru se zřítil vojenský vrtulník, při nehodě zahynulo všech sedm lidí na palubě.  

    Katarské hlavní město Dauhá. | foto: Francisco Anzola / Flickr

    Podle úřadů došlo k pádu v katarských teritoriálních vodách během výcviku kvůli technické závadě. Mezi oběťmi jsou čtyři katarští vojáci, jeden turecký voják a dva technici z turecké obranné společnosti.

    Katarské ministerstvo vnitra potvrdilo, že všechna těla byla nalezena, a vyjádřilo soustrast rodinám obětí. Turecké ministerstvo obrany uvedlo, že vrtulník se účastnil cvičení v rámci společného katarsko-tureckého velení. Příčina nehody je nadále předmětem vyšetřování katarských úřadů.

    Zdroj: BBC News (Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

