natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Vrchní velitel NATO: Podpora Ukrajině potrvá do začátku mírových jednání s Ruskem

    10. listopadu 2025  16:45
    Předseda Vojenského výboru Severoatlantické aliance admirál Giuseppe Cavo Dragone uvedl, že NATO bude podporovat Ukrajinu až do chvíle, kdy se strany budou moci sejít u jednacího stolu  

    Šéf Vojenského výboru NATO Giuseppe Cavo Dragone | foto: NATO Photos

    „Aliance podpoří Ukrajinu do dne, kdy si budeme moci sednout k jednacímu stolu a dosáhnout trvalého míru,“ prohlásil Dragone. Z operačního hlediska podle něj dosáhla válka patové situace: „Nastává téměř čas k zahájení jednání, protože jde o zbytečné ztráty na životech“. Zároveň označil konflikt za strategickou porážku ruského prezidenta Vladimira Putina, přestože ruské síly v posledních týdnech dosahují drobných postupů.

    „Rusko nezíská v Kyjevě přátelskou nebo loutkovou vládu jako v Bělorusku. Putin neuspěje,“ zdůraznil admirál. Dodal, že Evropa dostala budíček a nyní přebírá větší odpovědnost za vlastní obranu. Generální tajemník NATO Mark Rutte přitom nedávno uvedl, že Rusko stále neprojevilo ochotu k vážným jednáním s Ukrajinou.

    Zdroj: UATV (Ukrajina)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media