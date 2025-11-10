„Aliance podpoří Ukrajinu do dne, kdy si budeme moci sednout k jednacímu stolu a dosáhnout trvalého míru,“ prohlásil Dragone. Z operačního hlediska podle něj dosáhla válka patové situace: „Nastává téměř čas k zahájení jednání, protože jde o zbytečné ztráty na životech“. Zároveň označil konflikt za strategickou porážku ruského prezidenta Vladimira Putina, přestože ruské síly v posledních týdnech dosahují drobných postupů.
„Rusko nezíská v Kyjevě přátelskou nebo loutkovou vládu jako v Bělorusku. Putin neuspěje,“ zdůraznil admirál. Dodal, že Evropa dostala budíček a nyní přebírá větší odpovědnost za vlastní obranu. Generální tajemník NATO Mark Rutte přitom nedávno uvedl, že Rusko stále neprojevilo ochotu k vážným jednáním s Ukrajinou.
Zdroj: UATV (Ukrajina)