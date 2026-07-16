Dohodu oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Cílem této iniciativy je propojit průmyslovou základnu EU se špičkovými zkušenostmi Ukrajiny, které získala během více než čtyř let bojů proti ruské armádě.
„V Evropě již máme obrovské technologické a průmyslové kapacity, které můžeme nasadit. A máme bezpečná a chráněná výrobní místa, která mohou pomoci navýšit objem výroby,“ uvedla von der Leyen. „Nemáme ale ty bojem prověřené znalosti a zkušenosti, které si Ukrajina vybudovala. Chci tím zkrátka říct, že musíme spojit své síly. Společně se můžeme podílet na výrobě,“ dodala.
Financování poskytnou dva zdroje Unie: půjčka na podporu Ukrajiny ve výši 90 miliard eur a zhruba 10 miliard eur, které zbývají v obranném programu SAFE (Security Action for Europe – Bezpečnostní akce pro Evropu).
Zdroj: Euronews (Francie)