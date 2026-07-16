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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Von der Leyen a Zelenskyj podepsali dohodu o dronech

    16. července 2026  15:21
    Evropská unie a Ukrajina podepsaly dohodu o společném posílení výroby dronů.  

    Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen | foto: @EU_Commission

    Dohodu oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

    Cílem této iniciativy je propojit průmyslovou základnu EU se špičkovými zkušenostmi Ukrajiny, které získala během více než čtyř let bojů proti ruské armádě.

    „V Evropě již máme obrovské technologické a průmyslové kapacity, které můžeme nasadit. A máme bezpečná a chráněná výrobní místa, která mohou pomoci navýšit objem výroby,“ uvedla von der Leyen. „Nemáme ale ty bojem prověřené znalosti a zkušenosti, které si Ukrajina vybudovala. Chci tím zkrátka říct, že musíme spojit své síly. Společně se můžeme podílet na výrobě,“ dodala.

    Financování poskytnou dva zdroje Unie: půjčka na podporu Ukrajiny ve výši 90 miliard eur a zhruba 10 miliard eur, které zbývají v obranném programu SAFE (Security Action for Europe – Bezpečnostní akce pro Evropu).

    Zdroj: Euronews (Francie)

    rku; natoaktual.cz

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