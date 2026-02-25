natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Von der Leyen: Půjčka pro Ukrajinu se uskuteční „tak či onak“

    25. února 2026  18:42
    Ursula von der Leyen, António Costa a další lídři z celé EU se sešli v Kyjevě, aby vyjádřili podporu Ukrajině, která si připomíná čtvrté výročí ruské invaze.  

    Ursula von der Leyen | foto: @GLOBSEC

    „Půjčka Evropské unie pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur se uskuteční „tak či onak“, uvedla von der Leyen, předsedkyně Evropské komise, během návštěvy Kyjeva. Uskutečnění půjčky totiž blokuje maďarské veto.

    „Toto slovo nelze porušit,“ prohlásila předsedkyně Evropské komise s odkazem na dohodu, které v prosinci dosáhlo všech 27 lídrů EU. Von der Leyen vystoupila po boku předsedy Evropské rady Antónia Costy a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

    Costa vyzval Maďarsko, aby své veto okamžitě zrušilo. Spor mezi Budapeští a Kyjevem se týká ropovodu Družba, který byl koncem ledna vážně poškozen při útoku dronu připisovaném Rusku.

    Zdroj: Euronews (Francie)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media