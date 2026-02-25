„Půjčka Evropské unie pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur se uskuteční „tak či onak“, uvedla von der Leyen, předsedkyně Evropské komise, během návštěvy Kyjeva. Uskutečnění půjčky totiž blokuje maďarské veto.
„Toto slovo nelze porušit,“ prohlásila předsedkyně Evropské komise s odkazem na dohodu, které v prosinci dosáhlo všech 27 lídrů EU. Von der Leyen vystoupila po boku předsedy Evropské rady Antónia Costy a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Costa vyzval Maďarsko, aby své veto okamžitě zrušilo. Spor mezi Budapeští a Kyjevem se týká ropovodu Družba, který byl koncem ledna vážně poškozen při útoku dronu připisovaném Rusku.
Zdroj: Euronews (Francie)