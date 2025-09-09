natoaktual.cz

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Von der Leyen terčem nenávistné kampaně z Moskvy

    9. září 2025  16:12
    Podezření na sabotáž GPS přimělo letadlo předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen odklonit se od plánované trasy.  

    Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen | foto: NATO Photos

     Narušení GPS signálu jejího letadla vedlo k neplánovanému přistání ve městě Plovdiv v Bulharsku. Bulharské úřady mají podezření, že za útokem stála Moskva. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharova však tato obvinění označila za „falešná a paranoidní“.

    Osobní útoky na předsedkyni Komise mají v Rusku široký ohlas. Von der Leyen se stala jedním z hlavních cílů nenávistné ruské propagandy. Bývalý prezident a nynější místopředseda ruské Bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv ji opakovaně napadá na sociálních sítích. Mezi jeho oblíbené urážky patří označení von der Leyen za „zlou tetu gynekoložku“.

    Jeho stranický kolega, ministr zahraničí Sergej Lavrov, nazval v březnu 2025 šéfku Evropské komise „Führer Ursulou“ poté, co se vyslovila pro posílení obranných schopností EU. Nechutné vtipy o von der Leyen se mezitím staly běžnou součástí populárních politických diskusních pořadů v ruské státní televizi.

    Podle odborníků, má tato cílená pomlouvačná kampaň více důvodů – od její vysoké funkce přes politické postoje až po skutečnost, že je ženou.

    Zdroj: Deutsche Welle(Německo)

    aam; natoaktual.cz

