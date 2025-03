Generální ředitel společnosti Oliver Blume uvedl, že tento krok by mohl podpořit probíhající modernizaci německé obrany i posílit dodavatelský řetězec země, zejména v souvislosti s obavami ohledně spolupráce s klíčovým průmyslovým partnerem – Spojenými státy.

Blume zdůraznil, že Volkswagen je otevřený rozšíření své výrobní kapacity a zvažuje různé možnosti zapojení. Pokud by některé z výrobních závodů Volkswagenu byly přizpůsobeny pro vojenskou produkci, zvýšila by se dostupnost vybavení pro německé ozbrojené síly. Automobilka by se tak připojila k dalším německým výrobcům, jako jsou Rheinmetall a KNDS, kteří již část svých továren přizpůsobili výrobě zbraní.

Volkswagen má historické zkušenosti s vojenskou výrobou – během druhé světové války vyrobil přes 50 000 kusů lehkého terénního vozu Kübelwagen a více než 15 000 kusů obojživelného vozu Schwimmwagen.

Zdroj: The Defense Post(USA)