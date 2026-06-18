Cvičení se zúčastnilo téměř 30 národů a tisíce vojáků a proběhlo pod záštitou Centra excelence NATO pro vojenské zdravotnictví.
Zúčastnění vojáci dopředu nevěděli, jaké úkoly je čekají – smyslem cvičení bylo zhodnotit, jak jsou jednotlivé národy schopny koordinovaně reagovat na nečekané výzvy.
Během cvičení zdravotníci procvičovali ošetřování různých typů zranění, ke kterým může dojít ve válečných podmínkách, včetně krvácení, otrav a traumatických případů vzniklých v důsledku bojových operací a nehod. Vojákům byl také k dispozici realistický funkční simulátor zranění, který anatomicky přesně zobrazuje lidské tělo, a umožňuje tak nácvik chirurgických zákroků.
Zdroj: Hungary Today (Maďarsko)