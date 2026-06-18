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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Vojenští zdravotníci prověřeni v rozsáhlém cvičení NATO

    18. června 2026  10:58
    Během června 2026 probíhalo v Estonsku mnohonárodní vojenské zdravotnické cvičení Severoatlantické aliance Vigorous Warrior 2026.  

    Severoatlantická aliance. Ilustrační foto. | foto: NATO Photos

    Cvičení se zúčastnilo téměř 30 národů a tisíce vojáků a proběhlo pod záštitou Centra excelence NATO pro vojenské zdravotnictví.

    Zúčastnění vojáci dopředu nevěděli, jaké úkoly je čekají – smyslem cvičení bylo zhodnotit, jak jsou jednotlivé národy schopny koordinovaně reagovat na nečekané výzvy.

    Během cvičení zdravotníci procvičovali ošetřování různých typů zranění, ke kterým může dojít ve válečných podmínkách, včetně krvácení, otrav a traumatických případů vzniklých v důsledku bojových operací a nehod. Vojákům byl také k dispozici realistický funkční simulátor zranění, který anatomicky přesně zobrazuje lidské tělo, a umožňuje tak nácvik chirurgických zákroků.

    Zdroj: Hungary Today (Maďarsko)

    rku; natoaktual.cz

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