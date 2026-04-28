Podle prohlášení měla cesta ukázat jednotu Evropské unie a Severoatlantické aliance a potvrdit podporu Ukrajině proti pokračující ruské agresi.
Během návštěvy jednali s vrchním velitelem ukrajinských ozbrojených sil Oleksandrem Syrským a náměstkem ministra zahraničí Jevhenem Perebyinisem. Tématem byly aktuální potřeby Ukrajiny na bojišti, dlouhodobé bezpečnostní záruky i lepší koordinace mezi EU a NATO. Oba představitelé navštívili také frontové pozice.
Cesta zdůraznila, že EU a NATO chtějí při podpoře Ukrajiny postupovat koordinovaně — od vojenského vybavení a výcviku až po obranný průmysl a strategické plánování. Oba představitelé zároveň uvedli, že bezpečnost Ukrajiny zůstává klíčová pro stabilitu celé Evropy.
Zdroj: Eunews (Itálie)