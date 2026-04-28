    Vojenští představitelé EU a NATO navštívili Ukrajinu

    28. dubna 2026  19:31
    Generál Seán Clancy, předseda Vojenského výboru EU, a admirál Giuseppe Cavo Dragone, předseda Vojenského výboru NATO, podnikli společnou návštěvu Ukrajiny.  

    Šéf Vojenského výboru NATO Giuseppe Cavo Dragone | foto: NATO Photos

    Podle prohlášení měla cesta ukázat jednotu Evropské unie a Severoatlantické aliance a potvrdit podporu Ukrajině proti pokračující ruské agresi.

    Během návštěvy jednali s vrchním velitelem ukrajinských ozbrojených sil Oleksandrem Syrským a náměstkem ministra zahraničí Jevhenem Perebyinisem. Tématem byly aktuální potřeby Ukrajiny na bojišti, dlouhodobé bezpečnostní záruky i lepší koordinace mezi EU a NATO. Oba představitelé navštívili také frontové pozice.

    Cesta zdůraznila, že EU a NATO chtějí při podpoře Ukrajiny postupovat koordinovaně — od vojenského vybavení a výcviku až po obranný průmysl a strategické plánování. Oba představitelé zároveň uvedli, že bezpečnost Ukrajiny zůstává klíčová pro stabilitu celé Evropy.

    Zdroj: Eunews (Itálie)

    aam; natoaktual.cz

