    Vojenské lodě NATO zamířily na sever k arktickému výcviku

    2. ledna 2026  16:39
    Stálá námořní skupina NATO 1 (SNMG1) dokončila nasazení v severní části Norského moře zaměřené na protiponorkový boj, výcvik protivzdušné obrany a zlepšení situačního povědomí o námořní dopravě. Nasazení se soustředilo zejména na účast na cvičení Arctic Advance Královského norského námořnictva, v jehož rámci SNMG1 podporovala kurz pro velitele ponorek v Norsku.  

    Britská letadlová loď HMS Ark Royal | foto: Royal Navy

    NATO nasazení popisuje jako poskytnutí realistického výcviku protiponorkového boje ve složitých arktických podmínkách a posílení interoperability s norskými silami. Skupina zároveň hlídkovala v klíčových oblastech Norského moře, aby zlepšila situační přehled o kritické infrastruktuře. Norské úřady přitom v rámci běžných operací koordinovaly profesionální monitorování blízkých ruských vojenských lodí.

    SNMG1 je jednou ze čtyř stálých námořních skupin NATO, jejichž úkolem je udržovat nepřetržitou přítomnost v době míru i v krizových situacích. NATO uvádí, že podobná nasazení přispívají k ujištění spojenců, posilují interoperabilitu a demonstrují schopnost Aliance operovat v Severním Atlantiku, Baltském moři i Arktidě.

    Zdroj: UK Defence Journal (Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

