NATO nasazení popisuje jako poskytnutí realistického výcviku protiponorkového boje ve složitých arktických podmínkách a posílení interoperability s norskými silami. Skupina zároveň hlídkovala v klíčových oblastech Norského moře, aby zlepšila situační přehled o kritické infrastruktuře. Norské úřady přitom v rámci běžných operací koordinovaly profesionální monitorování blízkých ruských vojenských lodí.
SNMG1 je jednou ze čtyř stálých námořních skupin NATO, jejichž úkolem je udržovat nepřetržitou přítomnost v době míru i v krizových situacích. NATO uvádí, že podobná nasazení přispívají k ujištění spojenců, posilují interoperabilitu a demonstrují schopnost Aliance operovat v Severním Atlantiku, Baltském moři i Arktidě.
Zdroj: UK Defence Journal (Velká Británie)