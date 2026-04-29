Ministerstvo obrany uvedlo, že rozhodnutí souvisí se současnou operační situací, další podrobnosti však neposkytlo. Absence tanků a další těžké techniky představuje výraznou změnu oproti předchozím ročníkům, kdy byly tyto prostředky hlavním prvkem přehlídky na Rudém náměstí.
Akce se přesto uskuteční za účasti pěších jednotek z vojenských škol zastupujících různé složky ozbrojených sil a doplní ji letecká část. Součástí přenosu budou také záběry z ruské invaze na Ukrajinu a přehlídku má uzavřít přelet letounů Su-25 s kouřem v barvách ruské vlajky.
Přehlídky se konají každoročně 9. května u příležitosti konce druhé světové války v Evropě a zdůrazňují roli Sovětského svazu ve vítězství. Kreml je dlouhodobě využívá k prezentaci vojenské síly a k podpoře oficiálních narativů o válce na Ukrajině.
Zdroj: The Kyiv Independent (Ukrajina)