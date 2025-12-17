Objem pomoci se tak blíží předchozím letům, kdy významnou část dávaly Spojené státy. Administrativa amerického prezidenta Donalda Ttrumpa však přímé dodávky zbraní ukončila a tlačí na Evropany, aby sami nakupovali americkou techniku pro Ukrajinu. Ti tak činí mimo jiné přes alianční iniciativu Seznamu prioritních požadavků Ukrajiny (PURL), v níž je nyní přislíbeno asi 4 miliardy dolarů.
Podle Kielského institutu se celosvětová roční podpora v letech 2022–2024 pohybovala v průměru kolem 41,6 miliardy eur, zatímco letos dárci zatím oficiálně alokovali 32,5 miliardy eur – rozdíl vysvětluje zpoždění mezi oznámením závazků a uskutečněním dodávek. Dopad na bojiště je proto zatím těžké hodnotit.
Šmyhal zároveň uvedl, že Ukrajina bude příští rok potřebovat 60 miliard dolarů a znovu vyzval spojence, aby na podporu Kyjeva vyčlenili 0,25 % svého HDP. Evropské státy včetně Německa již signalizují, že jsou připraveny dodávky zbraní udržet i v případě uzavření míru.
Zdroj: Euractive (Belgie)