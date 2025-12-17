natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Vojenská pomoc Ukrajině letos dosahuje 45 miliard dolarů, navzdory výpadku USA

    17. prosince 2025  16:53
    Ukrajina letos získá zhruba 45 miliard dolarů ve vojenské podpoře, pokud budou splněny všechny závazky do konce roku, uvedl ukrajinský ministr zahraničí Denys Šmyhal na jednání formátu Ramstein.  

    Ukrajinští obránci | foto: @DefenceU

    Objem pomoci se tak blíží předchozím letům, kdy významnou část dávaly Spojené státy. Administrativa amerického prezidenta Donalda Ttrumpa však přímé dodávky zbraní ukončila a tlačí na Evropany, aby sami nakupovali americkou techniku pro Ukrajinu. Ti tak činí mimo jiné přes alianční iniciativu Seznamu prioritních požadavků Ukrajiny (PURL), v níž je nyní přislíbeno asi 4 miliardy dolarů.

    Podle Kielského institutu se celosvětová roční podpora v letech 2022–2024 pohybovala v průměru kolem 41,6 miliardy eur, zatímco letos dárci zatím oficiálně alokovali 32,5 miliardy eur – rozdíl vysvětluje zpoždění mezi oznámením závazků a uskutečněním dodávek. Dopad na bojiště je proto zatím těžké hodnotit.

    Šmyhal zároveň uvedl, že Ukrajina bude příští rok potřebovat 60 miliard dolarů a znovu vyzval spojence, aby na podporu Kyjeva vyčlenili 0,25 % svého HDP. Evropské státy včetně Německa již signalizují, že jsou připraveny dodávky zbraní udržet i v případě uzavření míru.

    Zdroj: Euractive (Belgie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media