natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Dva američtí vojáci se ztratili po cvičení v Maroku

    4. května 2026  16:44
    Dva příslušníci armády Spojených států jsou pohřešováni v jihozápadním Maroku po účasti na společném vojenském cvičení African Lion.  

    ilustrační foto | foto: DVIDS

    „Vojáci byli naposledy viděni poblíž oceánských útesů v oblasti výcvikového prostoru Cap Draa během plánovaného výcviku. Když se nevrátili podle očekávání, americký a marocký personál okamžitě zahájil společné pátrání,“ uvedl jeden z činitelů AFRICOM. „Neúčastnili se aktivně žádného výcviku. Denní cvičení skončilo a podle našich informací byli na rekreační túře,“ dodal činitel.

    Do pátrání se zapojily americké i marocké síly, které nasadily vrtulníky, lodě, horské záchranné týmy i potápěče. Incident se stal večer v náročném terénu kombinujícím horské oblasti a pouštní pláně. „Incident je stále vyšetřován a pátrání pokračuje,“ uvedlo AFRICOM ve svém prohlášení.

    Cvičení African Lion probíhá od dubna ve čtyřech afrických zemích a účastní se ho více než sedm tisíc vojáků z více než třiceti států. Jde o největší každoroční americké vojenské cvičení na kontinentu, zaměřené na posilování spolupráce a připravenosti na krizové situace.

    Zdroj: France 24 (Francie)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media