„Vojáci byli naposledy viděni poblíž oceánských útesů v oblasti výcvikového prostoru Cap Draa během plánovaného výcviku. Když se nevrátili podle očekávání, americký a marocký personál okamžitě zahájil společné pátrání,“ uvedl jeden z činitelů AFRICOM. „Neúčastnili se aktivně žádného výcviku. Denní cvičení skončilo a podle našich informací byli na rekreační túře,“ dodal činitel.
Do pátrání se zapojily americké i marocké síly, které nasadily vrtulníky, lodě, horské záchranné týmy i potápěče. Incident se stal večer v náročném terénu kombinujícím horské oblasti a pouštní pláně. „Incident je stále vyšetřován a pátrání pokračuje,“ uvedlo AFRICOM ve svém prohlášení.
Cvičení African Lion probíhá od dubna ve čtyřech afrických zemích a účastní se ho více než sedm tisíc vojáků z více než třiceti států. Jde o největší každoroční americké vojenské cvičení na kontinentu, zaměřené na posilování spolupráce a připravenosti na krizové situace.
Zdroj: France 24 (Francie)