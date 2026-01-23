Pět instruktorů z murmanského centra podle zveřejněných fotografií odjelo z místního nádraží za účasti zástupkyně gubernátora Anny Goloviny, která jejich misi označila za „posvátnou“. Dále dodala, že výcvikem VOIN v Murmansku už prošly tisíce dětí a dospívajících.
Podle vedení organizace mají být všichni instruktoři VOIN postupně vysíláni na frontu, aby získali bojové zkušenosti, které jsou považovány za klíčové pro jejich další působení ve výuce. Nasazení má probíhat v tříměsíčních rotačních intervalech, aby nebyl přerušen vzdělávací proces. Tento přístup obhajoval i ruský vicepremiér Jurij Trutněv, který se na vzniku VOIN osobně podílel.
VOIN vznikl v roce 2023 z iniciativy vysokých představitelů Kremlu a dnes patří mezi organizace přispívající k militarizaci ruské mládeže, zejména chlapců ve věku 14 až 18 let, s cílem jejich budoucího náboru do ozbrojených sil. Někteří instruktoři už mají bojové zkušenosti z Ukrajiny.
Podle Ozbrojených sil Ukrajiny se ruské ztráty ve válce pohybují okolo 1,2 milionu vojáků, ruské regiony jako Murmansk patří k těm výrazněji zasaženým.
Zdroj: The Barents Observer (Norsko)