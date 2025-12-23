„Podpora Ukrajiny je v první řadě hlavní prioritou pro evropskou bezpečnost, protože válka na Ukrajině určuje i budoucnost Evropy,“ uvedl Kristoffersen. Dodal, že podle něj toto přesvědčení sdílejí političtí lídři napříč kontinentem. Za další klíčový krok označil plnění závazků NATO v souladu s cíli vytyčenými na washingtonském summitu. Podle těchto cílů by měl každý stát vynakládat 3,5 % HDP na obranné síly a dalších 1,5 % na posilování odolnosti. „Pozitivní je, že to odpovídá i ponaučením z války na Ukrajině. Nejde jen o vojenské schopnosti, ale také o celkovou odolnost společnosti,“ řekl.
Kristoffersen zároveň zdůraznil, že Evropa se v rámci NATO posílí, pokud bude tyto obranné cíle jasně a dlouhodobě prosazovat.
Zdroj: Ukrinform (Ukrajina)