    23. prosince 2025  14:12
    Evropa bude silnější, pokud bude důsledně naplňovat cíle posilování obrany v rámci NATO. V rozhovoru pro agenturu Ukrinform to uvedl náčelník norského generálního štábu Eirik Kristoffersen.  

    Sídlo Severoatlantické aliance v Bruselu | foto: NATO Photos

    „Podpora Ukrajiny je v první řadě hlavní prioritou pro evropskou bezpečnost, protože válka na Ukrajině určuje i budoucnost Evropy,“ uvedl Kristoffersen. Dodal, že podle něj toto přesvědčení sdílejí političtí lídři napříč kontinentem. Za další klíčový krok označil plnění závazků NATO v souladu s cíli vytyčenými na washingtonském summitu. Podle těchto cílů by měl každý stát vynakládat 3,5 % HDP na obranné síly a dalších 1,5 % na posilování odolnosti. „Pozitivní je, že to odpovídá i ponaučením z války na Ukrajině. Nejde jen o vojenské schopnosti, ale také o celkovou odolnost společnosti,“ řekl.

    Kristoffersen zároveň zdůraznil, že Evropa se v rámci NATO posílí, pokud bude tyto obranné cíle jasně a dlouhodobě prosazovat.

    Zdroj: Ukrinform (Ukrajina)

    aam; natoaktual.cz

