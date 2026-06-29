Český tým USAR (Urban Search and Rescue), specializovaný na vyprošťování lidí ze sutin, se skládá ze 70 záchranářů, osmi cvičených psů a speciálního vybavení. Skupina pomůže s pátráním po přeživších a vyproštěním pohřešovaných v oblastech zasažených touto katastrofou.
„Musíme vyvinout maximální úsilí, abychom pomohli těm, kterým pomoct lze,“ prohlásil velitel týmu Petr Vodička.
Podle posledních zpráv si zemětřesení vyžádala 1 430 obětí a zranila 3 238 lidí. Organizace spojených národů odhaduje přímé škody na 6,7 miliardy dolarů.
Zdroj: TVP World (Polsko)