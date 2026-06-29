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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Česko vyslalo záchranáře do Venezuely po ničivých zemětřeseních

    29. června 2026  11:12
    Česká republika vyslala do Venezuely tým záchranářů poté, co zemi zasáhla dvě silná zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně Richterovy škály.  

    Ukázka záchranných prací po sesuvu nebo zemětřesení. Ilustrační foto. | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Český tým USAR (Urban Search and Rescue), specializovaný na vyprošťování lidí ze sutin, se skládá ze 70 záchranářů, osmi cvičených psů a speciálního vybavení. Skupina pomůže s pátráním po přeživších a vyproštěním pohřešovaných v oblastech zasažených touto katastrofou.

    „Musíme vyvinout maximální úsilí, abychom pomohli těm, kterým pomoct lze,“ prohlásil velitel týmu Petr Vodička.

    Podle posledních zpráv si zemětřesení vyžádala 1 430 obětí a zranila 3 238 lidí. Organizace spojených národů odhaduje přímé škody na 6,7 miliardy dolarů.

    Zdroj: TVP World (Polsko)

    rku; natoaktual.cz

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