    Trump zpochybňuje možnou válku USA s Venezuelou

    3. listopadu 2025  15:58
    Donald Trump bagatelizuje možnost války USA s Venezuelou. Zároveň však naznačuje, že dny Nicoláse Madura, prezidenta Venezuely, v čele země jsou sečteny.  

    Americká letadlová lod USS Gerald R. Ford | foto: @USNavy

    Na otázku v pořadu 60 Minutes televize CBS, zda Spojené státy zahájí vojenský konflikt proti Venezuele, americký prezident odpověděl: „Pochybuji. Myslím, že ne. Ale chovali se k nám velmi špatně.“

    Už více než dva měsíce přitom americká armáda posiluje svou přítomnost v Karibiku – nasadila vojenské lodě, stíhačky, bombardéry, námořní pěchotu, drony i průzkumné letouny. Jde o největší koncentraci amerických sil v regionu za poslední dekádu.

    USA pokračují v útocích na plavidla údajně zapojená do pašování drog, přičemž administrativa tvrdí, že cílem je potlačit tok narkotik do Spojených států.

    Trump popřel spekulace, že operace neslouží primárně k boji proti drogovým kartelům, ale ke svržení Madura, jeho dlouholetého protivníka.

    Podle stanice CBS News, partnerské redakce BBC, si americké údery v Karibiku a ve východním Pacifiku od začátku září vyžádaly nejméně 64 obětí. Maduro obvinil Washington z „vymýšlení nové války“, zatímco kolumbijský prezident Gustavo Petro tvrdí, že Spojené státy operaci zneužívají k „ovládnutí“ Latinské Ameriky.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    natoaktual.cz

