Na otázku v pořadu 60 Minutes televize CBS, zda Spojené státy zahájí vojenský konflikt proti Venezuele, americký prezident odpověděl: „Pochybuji. Myslím, že ne. Ale chovali se k nám velmi špatně.“
Už více než dva měsíce přitom americká armáda posiluje svou přítomnost v Karibiku – nasadila vojenské lodě, stíhačky, bombardéry, námořní pěchotu, drony i průzkumné letouny. Jde o největší koncentraci amerických sil v regionu za poslední dekádu.
USA pokračují v útocích na plavidla údajně zapojená do pašování drog, přičemž administrativa tvrdí, že cílem je potlačit tok narkotik do Spojených států.
Trump popřel spekulace, že operace neslouží primárně k boji proti drogovým kartelům, ale ke svržení Madura, jeho dlouholetého protivníka.
Podle stanice CBS News, partnerské redakce BBC, si americké údery v Karibiku a ve východním Pacifiku od začátku září vyžádaly nejméně 64 obětí. Maduro obvinil Washington z „vymýšlení nové války“, zatímco kolumbijský prezident Gustavo Petro tvrdí, že Spojené státy operaci zneužívají k „ovládnutí“ Latinské Ameriky.
Zdroj: BBC (Velká Británie)