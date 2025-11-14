natoaktual.cz

    Venezuela zahajuje masivní mobilizaci v reakci na americké síly v Karibiku

    14. listopadu 2025  15:53
    Venezuela oznámila, že v reakci na rostoucí přítomnost amerických vojenských lodí a vojáků v Karibiku zahajuje masivní mobilizaci vojáků, zbraní a vybavení.  

    Letadlová loď USS Gerald R. Ford | foto: US Navy

    Pozemní, vzdušné, námořní i záložní síly budou podle venezuelského ministra obrany Vladimira Padrina Lópeze provádět cvičení v následujících dnech. Nasazení označil za reakci na imperialistickou hrozbu, kterou podle Caracasu představuje soustřeďování amerických sil v regionu.

    Do cvičení se kromě pravidelných jednotek zapojí také Bolívariánská milice – záložní síla složená z civilistů, kterou založil zesnulý prezident Hugo Chávez.

    Padrino López uvedl, že rozkaz k mobilizaci vydal přímo prezident Nicolás Maduro. Cílem manévrů je optimalizovat velení, řízení a komunikaci a posílit schopnost země bránit se.

    Spojené státy označují rozmístění svých sil v Karibiku za součást kampaně proti obchodování s drogami a jejich pašování do USA. V posledních týdnech americká armáda provedla několik úderů proti plavidlům, která označila za „drogové lodě“. Caracas je však přesvědčen, že skutečným cílem Washingtonu je vyvíjet tlak na změnu režimu.

    Zdroj: CNN (USA)

    natoaktual.cz

