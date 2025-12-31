Nebyly hlášeny žádné oběti, avšak datum, čas ani přesné místo útoku zůstávají neznámé. Venezuelský vůdce Nicolás Maduro ani jeho vláda se k informacím dosud nevyjádřili.
Pokud by se informace potvrdily, šlo by o první pozemní úder a zároveň o novou fázi kampaně, která od srpna zahrnuje nasazení rozsáhlých amerických námořních sil, letecké údery, jež si dosud vyžádaly 107 obětí, „úplnou blokádu“ sankcionovaných ropných tankerů, zabavení dvou plavidel a pronásledování třetího.
Nezávislé organizace, aktivisté ani analytici ve Venezuele však dosud nedokázali získat žádné konkrétní podrobnosti o údajném útoku.
Bez ohledu na to, zda k útoku skutečně došlo, se analytici shodují, že samotné Trumpovo oznámení představuje další krok ve stínové válce, jejímž cílem je sesazení Madura z moci.
Zdroj: The Guardian(Velká Británie)