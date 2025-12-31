natoaktual.cz

    Trumpova stínová válka ve Venezuele se rozrůstá. Maduro se stále drží moci

    31. prosince 2025  20:15
    Týden poté, co Donald Trump poprvé označil americký pozemní úder v rámci čtyřměsíční vojenské nátlakové kampaně proti Venezuele, zůstávají podrobnosti o situaci v terénu stále velmi nejasné. CNN a The New York Times informovaly o použití dronu CIA k útoku na přístavní zařízení, které mělo být využíváno pouličním gangem Tren de Aragua.  

    Venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro | foto: presidencia.gob.venatoaktual.cz

    Nebyly hlášeny žádné oběti, avšak datum, čas ani přesné místo útoku zůstávají neznámé. Venezuelský vůdce Nicolás Maduro ani jeho vláda se k informacím dosud nevyjádřili.

    Pokud by se informace potvrdily, šlo by o první pozemní úder a zároveň o novou fázi kampaně, která od srpna zahrnuje nasazení rozsáhlých amerických námořních sil, letecké údery, jež si dosud vyžádaly 107 obětí, „úplnou blokádu“ sankcionovaných ropných tankerů, zabavení dvou plavidel a pronásledování třetího.

    Nezávislé organizace, aktivisté ani analytici ve Venezuele však dosud nedokázali získat žádné konkrétní podrobnosti o údajném útoku.

    Bez ohledu na to, zda k útoku skutečně došlo, se analytici shodují, že samotné Trumpovo oznámení představuje další krok ve stínové válce, jejímž cílem je sesazení Madura z moci.

    Zdroj: The Guardian(Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

