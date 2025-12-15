„Málem jsme tu měli srážku ve vzduchu. Proletěli přímo naší letovou dráhou. Nemají zapnutý odpovídač,“ uvedl pilot letounu podle nahrávky své komunikace s řízením letového provozu. Podle jeho slov se letoun USAF objevil ve stejné letové hladině ve vzdálenosti několika málo mil a následně vstoupil do venezuelského vzdušného prostoru.
„Tento incident jsme nahlásili federálním úřadům a budeme se účastnit jakéhokoli vyšetřování,“ uvedl mluvčí společnosti JetBlue Derek Dombrowski. USAF se k incidentu zatím nevyjádřilo.
Federální letecký úřad minulý měsíc vydal varování pro americká letadla. Vyzval je, aby při vstupu do venezuelského vzdušného prostoru postupovala se zvýšenou opatrností kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci a rostoucí vojenské aktivitě ve Venezuele a jejím okolí.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)