Zároveň však zdůraznila, že vyšetřuje i další možné motivy.
Policie neuvedla bližší podrobnosti o příčině výbuchu, k němuž došlo u vchodu do konzulárního oddělení ambasády. Omezila se pouze na sdělení, že bylo použito výbušné zařízení. Norský premiér Jonas Gahr Støre označil incident za „velmi vážný a zcela nepřijatelný“. Ve svém prohlášení také uvedl, že hovořil s vedoucím americké ambasády v Oslu.
Americké ambasády na Blízkém východě byly kvůli americkým vojenským operacím proti Íránu uvedeny do stavu vysoké pohotovosti a několik z nich čelí útokům v době, kdy Teherán útočí na průmyslové a diplomatické cíle. Vyšetřovatelé v Oslu nevyloučili ani možnou souvislost incidentu s válkou na Blízkém východě.
Zdroj: Le Monde (Francie)