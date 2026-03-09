natoaktual.cz

    Americkou ambasádu v Oslu zasáhl výbuch, policie prověřuje teroristický útok

    9. března 2026  13:53
    Norská policie v Oslu uvedla, že exploze na americkém velvyslanectví v Norsku, ke které došlo v noci na 8. března a která si nevyžádala žádná zranění, mohla být teroristickým činem.  

    ilustrační foto | foto: US Navy

    Zároveň však zdůraznila, že vyšetřuje i další možné motivy.

    Policie neuvedla bližší podrobnosti o příčině výbuchu, k němuž došlo u vchodu do konzulárního oddělení ambasády. Omezila se pouze na sdělení, že bylo použito výbušné zařízení. Norský premiér Jonas Gahr Støre označil incident za „velmi vážný a zcela nepřijatelný“. Ve svém prohlášení také uvedl, že hovořil s vedoucím americké ambasády v Oslu.

    Americké ambasády na Blízkém východě byly kvůli americkým vojenským operacím proti Íránu uvedeny do stavu vysoké pohotovosti a několik z nich čelí útokům v době, kdy Teherán útočí na průmyslové a diplomatické cíle. Vyšetřovatelé v Oslu nevyloučili ani možnou souvislost incidentu s válkou na Blízkém východě.

    Zdroj: Le Monde (Francie)

    aam; natoaktual.cz

