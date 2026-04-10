Cílem návštěvy je zjistit, jak Tokio zvládá požadavky Spojených států a zároveň si udržuje dobré vztahy s Washingtonem.
Japonsko patří mezi nejstarší vojenské spojence USA v asijsko-pacifickém regionu. Na jeho území je rozmístěno více než 50 tisíc amerických vojáků, včetně amerických základen a dalších vojenských prostředků. Podle zprávy se cesty zúčastní velvyslanci téměř všech 32 členských států Aliance, což dává návštěvě bezprecedentní rozsah.
Zhruba 30 velvyslanců NATO se má setkat s japonskými ministry a jednat s nimi o tématech, jako je například přístup k Číně, která posiluje vojenské vazby s Ruskem. Zástupci plánují také setkání s představiteli byznysu, aby diskutovali o spolupráci v obranném průmyslu, a návštěvu americké základny v Jokosuce jižně od Tokia.
