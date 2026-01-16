natoaktual.cz

    16. ledna 2026  16:47
    Britská vláda chce prostřednictvím novely zákona o ozbrojených silách výrazně posílit tzv. strategickou zálohu armády, tedy bývalé příslušníky ozbrojených sil, které lze v případě krize povolat zpět do služby.  

    ilustrační foto | foto: Royal Navy

    Opatření má zvýšit připravenost země čelit rostoucím bezpečnostním hrozbám a rozšířit okruh zkušeného personálu, z něhož může ministerstvo obrany čerpat. Změny zahrnují zvýšení maximálního věku pro povolání z 55 na 65 let, sjednocení pravidel pro všechny složky ozbrojených sil a snížení prahu pro povolání, nově i v případě příprav na válečný konflikt.

    Podle armádního velení umožní reforma rychlejší mobilizaci odborníků s cennými zkušenostmi z vojenského i civilního sektoru, například v oblasti kybernetické bezpečnosti, zpravodajství, medicíny či komunikací. Strategická záloha má doplnit dobrovolné záložníky a poskytnout větší flexibilitu v období přechodu k válečnému stavu.

    Britský přístup se podle vlády shoduje s trendem v rámci NATO, kde řada států klade větší důraz na rezervní síly. Opatření rovněž reflektují zkušenosti z války na Ukrajině, kde se ukázal význam zapojení rezerv a celé společnosti do obrany země.

    Zdroj: GOV.UK (Velká Británie)

    natoaktual.cz

