Opatření má zvýšit připravenost země čelit rostoucím bezpečnostním hrozbám a rozšířit okruh zkušeného personálu, z něhož může ministerstvo obrany čerpat. Změny zahrnují zvýšení maximálního věku pro povolání z 55 na 65 let, sjednocení pravidel pro všechny složky ozbrojených sil a snížení prahu pro povolání, nově i v případě příprav na válečný konflikt.
Podle armádního velení umožní reforma rychlejší mobilizaci odborníků s cennými zkušenostmi z vojenského i civilního sektoru, například v oblasti kybernetické bezpečnosti, zpravodajství, medicíny či komunikací. Strategická záloha má doplnit dobrovolné záložníky a poskytnout větší flexibilitu v období přechodu k válečnému stavu.
Britský přístup se podle vlády shoduje s trendem v rámci NATO, kde řada států klade větší důraz na rezervní síly. Opatření rovněž reflektují zkušenosti z války na Ukrajině, kde se ukázal význam zapojení rezerv a celé společnosti do obrany země.
Zdroj: GOV.UK (Velká Británie)