Podle Healeyho přitom neexistují žádné důkazy o tom, že by britská infrastruktura v Atlantiku utrpěla jakékoli poškození.
Healey se přímo obrátil na ruského prezidenta Vladimira Putina se slovy: „Vidíme vás. Vidíme vaši aktivitu kolem našich kabelů a potrubí a měli byste vědět, že jakýkoli pokus o jejich poškození nebude tolerován a bude mít vážné následky.“ Ruské velvyslanectví v Londýně Healeyho tvrzení popřelo.
Velká Británie je z hlediska přenosu dat i energetických dodávek závislá na podmořských kabelech a potrubích. Podél jejího pobřeží, zejména u východní a jihozápadní Anglie, vede přibližně 60 podmořských kabelů. Právě přes ně prochází více než 90 % každodenní internetové komunikace ve Velké Británii.
Healey na tiskové konferenci v Downing Street uvedl, že Rusko vyslalo ponorku třídy Akula pro odvedení pozornosti, zatímco dvě špionážní ponorky GUGI prováděly sledování podmořských kabelů. Podle něj útočná ponorka krátce nato opustila britské vody a po monitorování se vrátila do Ruska, zatímco dvě plavidla GUGI v oblasti zůstala. Královské námořnictvo ke sledování všech tří ruských ponorek nasadilo fregatu HMS St Albans, tanker RFA Tidespring a protiponorkové vrtulníky Merlin. Do sledování ruské aktivity se zapojily i další země, Healey ale jmenovitě zmínil pouze Norsko.
