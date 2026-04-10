    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Velká Británie: Rusko provádělo tajnou ponorkovou operaci u podmořských kabelů

    10. dubna 2026  19:25
    Tři ruské ponorky provedly „tajnou“ operaci v oblasti kabelů a potrubí ve vodách severně od Velké Británie, uvedl britský ministr obrany John Healey.  

    Snímek z vrtulníku zachycuje HMS St Albans při doprovodu ruské lodě Admirál Sergej Gorškov. Ilustrační foto. | foto: Royal Navy

    Podle Healeyho přitom neexistují žádné důkazy o tom, že by britská infrastruktura v Atlantiku utrpěla jakékoli poškození.

    Healey se přímo obrátil na ruského prezidenta Vladimira Putina se slovy: „Vidíme vás. Vidíme vaši aktivitu kolem našich kabelů a potrubí a měli byste vědět, že jakýkoli pokus o jejich poškození nebude tolerován a bude mít vážné následky.“ Ruské velvyslanectví v Londýně Healeyho tvrzení popřelo.

    Velká Británie je z hlediska přenosu dat i energetických dodávek závislá na podmořských kabelech a potrubích. Podél jejího pobřeží, zejména u východní a jihozápadní Anglie, vede přibližně 60 podmořských kabelů. Právě přes ně prochází více než 90 % každodenní internetové komunikace ve Velké Británii.

    Healey na tiskové konferenci v Downing Street uvedl, že Rusko vyslalo ponorku třídy Akula pro odvedení pozornosti, zatímco dvě špionážní ponorky GUGI prováděly sledování podmořských kabelů. Podle něj útočná ponorka krátce nato opustila britské vody a po monitorování se vrátila do Ruska, zatímco dvě plavidla GUGI v oblasti zůstala. Královské námořnictvo ke sledování všech tří ruských ponorek nasadilo fregatu HMS St Albans, tanker RFA Tidespring a protiponorkové vrtulníky Merlin. Do sledování ruské aktivity se zapojily i další země, Healey ale jmenovitě zmínil pouze Norsko.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

