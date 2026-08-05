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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Velká Británie oznámila investice do jaderných ponorek ve výši 8,4 miliardy liber

    5. srpna 2026  15:47
    Velká Británie oznámila plán investovat 8,4 miliardy liber (9,8 miliardy eur) do další fáze programu jaderných ponorek třídy Dreadnought.  

    Ponorka britského královského námořnictva HMS Vengeance schopná nést atomové balistické rakety. | foto: Royal Navy

    „Jde o významnou investici do britského jaderného odstrašování ve výši 8,4 miliardy liber, která mladým lidem přinese pracovní místa a příležitosti na nadcházející léta,“ uvedla kancelář britského premiéra Andyho Burnhama v tiskovém prohlášení.

    Britská zbrojní firma BAE Systems má za úkol dodat čtyři jaderné ponorky třídy Dreadnought, za které obdrží 5,9 miliardy liber.

    V posledních čtyřech letech britská vláda investovala více než 63 miliard liber do svého jaderného odstrašování. To zahrnuje ponorky třídy Dreadnought a nové útočné ponorky v rámci vojenské aliance AUKUS, kterou Británie tvoří s Austrálií a Spojenými státy americkými.

    Zdroj: Euronews (Francie)

    rku; natoaktual.cz

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