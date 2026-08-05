„Jde o významnou investici do britského jaderného odstrašování ve výši 8,4 miliardy liber, která mladým lidem přinese pracovní místa a příležitosti na nadcházející léta,“ uvedla kancelář britského premiéra Andyho Burnhama v tiskovém prohlášení.
Britská zbrojní firma BAE Systems má za úkol dodat čtyři jaderné ponorky třídy Dreadnought, za které obdrží 5,9 miliardy liber.
V posledních čtyřech letech britská vláda investovala více než 63 miliard liber do svého jaderného odstrašování. To zahrnuje ponorky třídy Dreadnought a nové útočné ponorky v rámci vojenské aliance AUKUS, kterou Británie tvoří s Austrálií a Spojenými státy americkými.
Zdroj: Euronews (Francie)